ASUS ZenFone finalmente disponibile in Italia

[caption id="attachment_8208" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenFone[/caption] Gli smartphone della ASUS ZenFone sono finalmente disponibili in Italia a partire da 119 euro. I cellulari hanno come sistema operativo Android e da questa settimana saranno disponibili online e non solo, in tutte le colorazioni. Il design è molto giovanile e raffinato mentre le caratteristiche tecniche rendono il dispositivo una sorta di phablet perfetto e non solo per l’intrattenimento. I prodotti della serie hanno uno schermo da 4 ai 6 pollici e il pannello è protetto da tecnologia Gorilla Glass, quindi molto resistente non solo agli urti ma anche ai graffi. Nei modelli da 6 e 5 pollici inoltre c’è il Glove Touch, che eleva la luminosità dello schermo ed è utilizzabile anche con i guanti. Quindi gli smartphone ASUS ZenFone sono senza dubbio tra i più quotati del momento, mostrando soprattutto una grande propensione nei confronti dell’utente che sicuramente saprà sfruttarli al meglio. I processori hanno la tecnologia PixelMaster che permette di ottenere foto e video fantastiche, con la fotocamera posteriore da 13 megapixel e apertura f/2.0. Non resta altro quindi che recarsi in un negozio o sui siti online per cercare lo smartphone ASUS più adatto alle proprie esigenze, per poi provare nuove emozioni e testare le caratteristiche presenti.