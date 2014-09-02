Samsung lancia nuovo smartphone in India

[caption id="attachment_6583" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Grand Duos 2[/caption]Samsung ha appena ufficializzato la vendita di un nuovo prodotto realizzato appositamente per il mercato indiano: si tratta del Galaxy S Duos 3, che la compagnia sudcoreana ha in mente di introdurre all’interno del subcontinente per poter accontentare la domanda di prodotti di fascia medio - bassa, attraverso un device che sarà venduto a un prezzo di poco inferiore ai 130 dollari. Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, lo smartphone è dotato di un display da 4 pollici con risoluzione 480 x 800, un processore dual core da 1,0 Ghz, 512 MB di RAM, 4 GB di memoria interna (espandibile attraverso microSD), fotocamera posteriore da 5 MP con flash e anteriore VGA, batteria da 1.500 mAh, sistema operativo Android 4.4 KitKat. Il dispositivo è inoltre dual SIM, e potrà pertanto essere utilizzato con due diverse SIM. Non è ancora stato reso noto se, oltre l’India, il device possa trovare spazio in altri mercati (come quello italiano).