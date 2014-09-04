Caricamento...

Samsung Galaxy Note Edge presentato all'IFA 2014

Redazione Avatar

di Redazione

04/09/2014

[caption id="attachment_8232" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note Edge Samsung Galaxy Note Edge[/caption] Il Samsung Galaxy Note Edge è un dispositivo molto originale che appartiene alla casa produttrice sud coreana e sarà presentato all’evento tedesco dell’anno, ovvero l’IFA di Berlino 2014. A rendere il tutto molto più interessante sono anche la grandezza del display che sarà da 5,6 pollici ed equipaggiato al meglio. Inoltre nell’area aggiuntiva dello schermo, è possibile inserire uno showtime per le notifiche o per altre informazioni che saranno consultabili anche con la cover protettiva del dispositivo. Ovviamente ci saranno tantissime altre novità che però saranno presentate a breve e intanto si continua a parlare delle caratteristiche a riguardo. Il Samsung Galaxy Note Edge avrà inoltre un hardware identico a quello del Samsung Galaxy Note 4, compreso il pennino S Pen, il processore, ovvero Qualcomm Snapdragon 805, 3 GB di RAM e tanto altro ancora. Quindi per sapere di più non resta che attendere la presentazione ufficiale del dispositivo all’IFA 2014 di Berlino, dove finalmente si potranno scoprire tantissime altre cose riguardo al nuovo gioiello della casa Samsung. È sicuramente uno dei dispositivi più attesi del momento, in quanto ci saranno delle innovazioni che renderanno curiosi moltissimi utenti appassionati di Android e non solo in quanto ci saranno moltissime altre caratteristiche utili.

