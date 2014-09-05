Facebook inserisce il privacy checkup per la sicurezza

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è uno dei social network più utilizzati del momento e molti utenti desiderano avere più privacy. Proprio per questo motivo è stata introdotta un nuovo strumento che consente di gestire al meglio la privacy degli utenti all’interno del social. Quest’ultimo si chiama Privacy Checkup ed è stato annunciato dallo stesso creatore del social Mark Zuckerberg, ed è stato sviluppato per aiutare tutti i nuovi utenti e non solo, a rivedere le impostazioni sulla privacy per venire a conoscenza di cosa accade ai post e alle foto inserite sul social e sulla propria bacheca. Inoltre questo nuovo strumento segnalerà agli utenti iscritti su Facebook una serie di controlli particolari per concedere delle autorizzazioni ad accedere ai loro profili, quindi anche per proteggere i propri dati. Il rollout di Privacy Checkup è ancora in corso e appena sarà disponibile, pare ci sarà una notifica che permetterà di attivarlo. Se questo non dovesse accadere, pare che sia possibile attivare lo strumento anche in un secondo momento, in modo tale da poter consentire a tutti gli utenti di tutelare la propria privacy su un sistema di internet che al giorno d’oggi è sempre più aggredito dai malintenzionati. Non resta che attendere la notifica del rollout per aumentare la propria sicurezza sul social.