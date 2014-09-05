Samsung Galaxy Tab Active, le caratteristiche

[caption id="attachment_8239" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab Active,[/caption] Il Samsung Galaxy Tab Active è uno dei dispositivi presentati in occasione dell’evento tedesco, ovvero l’IFA 2014 di Berlino. La società sud coreana infatti ha pensato di creare un tablet rugged per i professionisti. Secondo le immagini e le caratteristiche del dispositivo, pare che sia stato ideato in modo tale da resistere ad urti e sollecitazioni, ma soprattutto pare che sia stato reso resistente all’acqua e allo sporco. Il nuovo tablet Samsung dunque sarà disponibile in due versioni, una solo con il Wi – Fi e una con la connessione internet 3G. Sconosciute sono le caratteristiche relative al prezzo, ma intanto le caratteristiche elencate sono: un display da 8 pollici 1280 x 800 pixel, processore quad core da 1,2 GHz, 1,5 GB di RAM e 16 di storage. È possibile trovare anche uno slot per la Micro SD, fotocamera posteriore da 3,1 megapixel con autofocus e Flash LED, obiettivo frontale da 12 pegapixel, GPS, NFC e Bluetooth 4.0. La batteria del Samsung Galaxy Tab Active sarà da 4450 mAh e la scocca sarà di dimensioni pari a 126,2 x 213, 1 x 9,75 mm e il peso sarà di circa 393 grammi. Non resta altro che attendere la disponibilità sui mercati per acquistare il prodotto.