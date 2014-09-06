Office Store si aggiorna e si può avere in Italiano

[caption id="attachment_8247" align="alignleft" width="300"] Office Store[/caption] Office Store pare abbia un nuovo design e anche in italiano, la Microsoft infatti, ha deciso di aggiornare la home page dello store per rendere la ricerca delle applicazioni molto più semplice rispetto a quella precedente. Inoltre è stata inserita la possibilità di avere una versione in italiano, non tutti ne saranno a conoscenza, ma ovviamente l’aggiornamento c’è e si vede anche se la maggior parte delle app è ancora in inglese. La nuova schermata principale inoltre consente di trovare in modo più rapido tutte le applicazioni che danno ulteriori funzioni a Word, Excel, Outlook, Project e PowerPoint, come ad esempio la possibilità di inserire delle mappe o dizionari. Le icone delle applicazioni sono mostrate con una griglia e in modo abbastanza grande, ed inoltre queste ultime sono visualizzate in base alle categorie che possono essere di vario tipo. Nella parte superiore c’è uno spazio per ricercare il tutto, mentre nella colonna di sinistra è possibile anche scegliere il singolo prodotto, oltre che visualizzare le categorie. Inoltre il nuovo servizio di ranking consente di mettere in evidenza tutte le applicazioni migliori del giorno, che sono mostrate tra le top all’interno della home page. Non resta quindi che aggiornare il nuovo Office Store.