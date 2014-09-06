Google e FTC trovano l'accordo per gli acquisti in app

[caption id="attachment_7126" align="alignleft" width="300"] Google Play Store[/caption] È stato finalmente siglato l’accordo tra Google e FTC riguardo agli acquisti non autorizzati effettuati tramite la formula delle microtransazioni in app. La Federal Trade Commissino ha infatti annunciato che il colosso ha accettato di formulare questo accordo con il quale si è conclusa totalmente la vicenda relativa ai pagamenti non autorizzati su Android. Il gruppo della Mountain View pare che dovrà versare l’ammontare corrisposto dagli utenti, che è pari più o meno alla cifra di 19 milioni di dollari. Queste microtransazioni che sono state effettuate all’interno delle app, sono una pratica quotidiana e soprattutto se n’è parlato molto, soprattutto se si fa riferimento agli smartphone e ai tablet. Google però non è la prima società a cui è accaduto tutto questo in quanto questioni simili si sono affrontate anche in passato, ed è successo proprio alla Apple e ad Amazon. Tutte però hanno cercato di trovare una soluzione ad esempio introducendo un lasso di tempo oltre il quale viene poi chiesto di inserire nuovamente la password per effettuare determinati acquisti. Intanto però Google e FTC hanno trovato l’accordo finalmente e quindi un’altra questione pare sia stata risolta nel migliore dei modi, grazie proprio alla firma tra le due società .