Samsung Gear S: prezzo e data di uscita in Italia

06/09/2014

[caption id="attachment_8223" align="alignleft" width="300"]Samsung Gear S Samsung Gear S[/caption] Il Samsung Gear S è uno dei dispositivi maggiormente attesi da tutti i "fan" della tecnologia made in Samsung. Le motivazioni sono particolarmente intuitive: si tratta del primo smartwatch in grado di contenere una SIM integrata e, di conseguenza, del primo smartwatch che potrà essere utilizzato senza dover necessariamente procedere all'abbinamento con uno smartphone. Quel che ora è stato reso noto, tuttavia, è il prezzo e la data di uscita in Italia. Per quanto concerne il primo elemento, il prezzo del dispositivo, il costo al dettaglio sarà pari a 299 euro: una scelta "coraggiosa", quella di Samsung, che ha evidentemente intenzione di rendere disponibile lo smartwatch al maggior numero possibile di utenti, evitando che possa divenire prodotto di nicchia. Per quanto invece concerne la data di uscita, Samsung vorrebbe rendere disponibile il dispositivo in tutta Europa entro il mese di ottobre: rimane da stabilire il giorno...

