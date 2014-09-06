Galaxy Note 4, problemi di vendita negli States?

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Secondo quanto afferma la stessa Nvidia sul proprio sito web, la vita del Samsung Galaxy Note 4 all'interno del mercato statunitense potrebbe essere più difficile del previsto. Svelato ufficialmente qualche giorno fa - ma le sue caratteristiche, come sanno bene tutti i nostri lettori, erano note da tempo - il Galaxy Note 4 è uno dei fiori all'occhiello della nuova proposta commerciale della compagnia sudcoreana, e - nel mercato americano e non solo - ci si attende un ottimo contributo in termini di vendite. I problemi potrebbero tuttavia non mancare, visto e considerato che Nvidia ha accusato Samsung di aver violato alcuni brevetti. E così, dopo oltre due decenni di carriera, la società si è trovata nella posizione di dover far valere i propri diritti (così almeno sostiene la compagnia) presentando una specifica denuncia. Cosa accadrà?