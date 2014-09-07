La TV Ultra HD Samsung pieghevole è stata presentata all'IFA 2014

[caption id="attachment_8260" align="alignleft" width="300"] TV Ultra HD Samsung[/caption] Sono molti i prodotti presentati dalla casa sud coreana all’IFA 2014 di Berlino, tra cui la TV Ultra HD Samsung. Quest’ultima è un dispositivo di 105 pollici pieghevole e ha scelto di presentarla all’evento tedesco, per mostrare anche com’è in grado di curvare la propria superficie. Questo televisore dunque è molto particolare con un pannello che si estende con appunto una diagonale di 105 pollici come detto prima ed è caratterizzato dal formato Ultra HD ed inoltre la caratteristica che lo rende particolare è il fatto che si può tranquillamente piegare. Tutto questo grazie alla pressione di un tasto che consente di renderlo sia curvo e sia piatto. Pare che sia la prima TV di questo tipo che abbia raggiunto il mercato, inoltre le proporzioni dello schermo riusciranno sicuramente donare una grande qualità allo schermo, in quanto è di 21:9. È quindi possibile avere una larga esperienza cinematografica anche in casa propria grazie alla nuova TV Ultra HD Samsung, anche se però bisogna dire che la spesa per questo gioiello è davvero elevata in quanto negli Stati Uniti raggiunge il prezzo di 120 mila dollari. Resta solo da attendere l’uscita anche in Europa per poi scoprire quale sarà il prezzo di lancio.