Huawei Ascend Mate 7, disponibile in due versioni

Huawei Ascend Mate 7 Il nuovo Huawei Ascend Mate 7 è stato presentato all'IFA 2014 di Berlino ed è un vero e proprio phablet con sistema operativo Android 4.4 KitKat con interfaccia personalizzata Emotion UI 3.0. Il display di questo dispositivo è sicuramente ampio, con una diagonale di 6 pollici e con una risoluzione Full HD, il processore invece è octa – core Hisilicon Kirin 925 ed è affiancato da una RAM di 3 GB e quindi le prestazioni saranno senza dubbio di top gamma. La batteria inoltre pare abbia un'ampia capacita in quanto è di 4100 mAh e garantisce quindi un'autonomia anche per le giornate più dure, dove il dispositivo può essere sfruttato al massimo. Del nuovo Huawei Ascend Mate 7 sono previste ben due versioni, una con 16 GB di storage e l'altra con 32 GB di storage e rispettivamente nel nostro paese avranno il prezzo di 449 euro e 599 euro. Non resta altro quindi che attendere l'uscita ufficiale sul mercato per iniziare ad usufruire di questo fantastico gioiello che sicuramente renderà felici gli amanti dei dispositivi in quanto si tratta di un ottimo phablet, quindi non dovrebbero esserci assolutamente delusioni, anzi con la doppia versione a disposizione, ognuno avrà ciò che cerca.