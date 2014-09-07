Caricamento...

Tutti gli smartwatch Samsung

07/09/2014

[caption id="attachment_8223" align="alignleft" width="300"]Samsung Gear S Samsung Gear S[/caption]Samsung ha recentemente pubblicato un'infografica per cercare di chiarire quali siano i principali termini di riferimento per la propria gamma di smartwatch. Ultimo, e più atteso, è il Gear S, dotato di un display da 2.0 pollici, processore da 1 Ghz Dual Core, disponibile in colori blue black e bianco. Chi non volesse attendere il Gear S può comunque rivolgersi al Gear Live, smartwatch con display da 1,63 pollici, o il Gear Fit, con un taglio più orizzontale e discreto. Altri smartwatch già disponibili all'interno delle vetrine dei negozi specializzati sono il Gear 2 e il Gear 2 Neo, con display da 1,63 pollici Super AMOLED e processore Dual Core, e il Galaxy Gear, primo precursore della nuova serie degli smartwatch. Ma voi che ne pensate? Quale smartwatch Samsung avete acquistato? Come vi siete trovati?

