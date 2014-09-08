HTC rinuncia allo smartwatch

[caption id="attachment_8284" align="alignleft" width="300"] HTC Smartwatch[/caption] Stando a quanto riportano alcuni rumors l’HTC avrebbe abbandonato il progetto dello smartwatch con Android Wear o almeno solo per il momento. Questo nuovo dispositivo sarebbe dovuto arrivare entro la seconda metà del 2014 ma la casa taiwanese dopo la rinuncia non fa sapere se e quando ci saranno cambiamenti. Ovviamente niente di ufficiale, ma la società non ha ancora risposto alla news e ne rilasciato dichiarazioni, quindi fino a quando non darà delle certezze non si possono trarre delle conclusioni. Probabilmente tutto questo potrebbe esser stato dovuto all’aumento dei prezzi ma soprattutto della mancanza del fattore wow che a questo punto ha il compito di invogliare l’utenza all’acquisto del prodotto. Si parlava però di un orologio con un Qualcomm Toq ma a quanto pare non si sono incontrate le aspettative della HTC. Tutto questo anche perché la concorrenza ha mostrato di aver reso molto difficile la competizione tra i vari dispositivi, grazie alle loro presentazioni all’IFA 2014 di Berlino, basati anch’essi su Android Wear. Dunque per avere ulteriori certezze e per conoscere altre novità riguardo alla situazione, non resta altro che attendere dei comunicati ufficiali che saranno ovviamente pubblicati dalla stessa casa produttrice per i suoi utenti più accaniti.