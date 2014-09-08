Confermate le caratteristiche dell'iPhone 6
08/09/2014
Domani sarà presentato l’iPhone 6 e a quanto pare stanno già sorgendo sul web delle video recensioni, e non sembrano essere assolutamente dei fake. A realizzare questa recensione è stato un utente cinese che ha voluto mostrare nei minimi dettagli il nuovo dispositivo della casa da Cupertino che a breve entrerà nel commercio degli smartphone. Il melafonino infatti ha delle particolari caratteristiche tra cui lo schermo da 4,7 pollici, quindi confermata la news riguardo alla grandezza del display, ma non solo in quanto pare che anche la scocca sia molto simile a quanto anticipato, con un design quindi molto interessante. Ovviamente in questo video sono state anche presentate le idee e i pareri dell’utente che l’ha postato e quest’ultimo ha dichiarato che le caratteristiche rispetto al modello precedente sono senza dubbio migliorate. Il peso inoltre è stato ridotto notevolmente tanto da definire il nuovo iPhone 6 leggerissimo. Non resta altro quindi che attendere la giornata di domani per assistere alla presentazione del mese, che la casa da Cupertino senza dubbio avrà preparato alla perfezione per promuovere e consigliare il proprio nuovo dispositivo che da giorni è sulla bocca di tutti. Tutte le nuove caratteristiche saranno quindi svelate a breve per tutti gli utenti.
