Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Confermate le caratteristiche dell'iPhone 6

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
iPhone 6Domani sarà presentato l’iPhone 6 e a quanto pare stanno già sorgendo sul web delle video recensioni, e non sembrano essere assolutamente dei fake. A realizzare questa recensione è stato un utente cinese che ha voluto mostrare nei minimi dettagli il nuovo dispositivo della casa da Cupertino che a breve entrerà nel commercio degli smartphone. Il melafonino infatti ha delle particolari caratteristiche tra cui lo schermo da 4,7 pollici, quindi confermata la news riguardo alla grandezza del display, ma non solo in quanto pare che anche la scocca sia molto simile a quanto anticipato, con un design quindi molto interessante. Ovviamente in questo video sono state anche presentate le idee e i pareri dell’utente che l’ha postato e quest’ultimo ha dichiarato che le caratteristiche rispetto al modello precedente sono senza dubbio migliorate. Il peso inoltre è stato ridotto notevolmente tanto da definire il nuovo iPhone 6 leggerissimo. Non resta altro quindi che attendere la giornata di domani per assistere alla presentazione del mese, che la casa da Cupertino senza dubbio avrà preparato alla perfezione per promuovere e consigliare il proprio nuovo dispositivo che da giorni è sulla bocca di tutti. Tutte le nuove caratteristiche saranno quindi svelate a breve per tutti gli utenti.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

HTC rinuncia allo smartwatch

Articolo Successivo

Nuove Flip Cover LED da Samsung

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019