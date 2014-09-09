Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S5 Active arriverà anche in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

09/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8239" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Tab Active, Samsung Galaxy Tab Active,[/caption]La notizia è di quelle ghiotte, soprattutto per coloro i quali hanno visto le buone recensioni che il Samsung Galaxy S5 Active ha ottenuto sul mercato statunitense, dove il device è in vendita esclusivamente con l'operatore AT&T: il Galaxy S5 Active, versione "rugged" del Galaxy S5, presto arriverà anche in Europa con un prezzo al dettaglio particolarmente accattivante: 629 euro, con declinazione in due diverse colorazioni (la verde e la argento). In ogni caso, al di là di tale anticipazione ufficiosa, non vi sarebbero ancora altri dettagli specifici sul prodotto e quindi, tanto meno, sulla data di lancio. Le voci sembrano tuttavia puntare per un lancio nel breve termine e, pertanto, tra la fine del 2014 e i primi del 2015, andando ad arricchire ulteriormente la lista dei prodotti Samsung disponibili per la prossima stagione all'interno delle vetrine dei negozi italiani.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google Play Movies funziona anche offline

Articolo Successivo

Samsung Gear VR costerà 199 dollari?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

Samsung Galaxy S5 Neo, nuova patch sicurezza

19/09/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

Samsung Galaxy S5 Neo, ecco Nougat!

29/08/2017

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

Samsung Galaxy S5 Neo, Nougat a sorpresa

20/07/2017