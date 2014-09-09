Samsung Galaxy S5 Active arriverà anche in Italia
di Redazione
09/09/2014
[caption id="attachment_8239" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Tab Active,[/caption]La notizia è di quelle ghiotte, soprattutto per coloro i quali hanno visto le buone recensioni che il Samsung Galaxy S5 Active ha ottenuto sul mercato statunitense, dove il device è in vendita esclusivamente con l'operatore AT&T: il Galaxy S5 Active, versione "rugged" del Galaxy S5, presto arriverà anche in Europa con un prezzo al dettaglio particolarmente accattivante: 629 euro, con declinazione in due diverse colorazioni (la verde e la argento). In ogni caso, al di là di tale anticipazione ufficiosa, non vi sarebbero ancora altri dettagli specifici sul prodotto e quindi, tanto meno, sulla data di lancio. Le voci sembrano tuttavia puntare per un lancio nel breve termine e, pertanto, tra la fine del 2014 e i primi del 2015, andando ad arricchire ulteriormente la lista dei prodotti Samsung disponibili per la prossima stagione all'interno delle vetrine dei negozi italiani.
