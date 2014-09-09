Google Play Movies funziona anche offline

[caption id="attachment_8295" align="alignleft" width="300"] Google Play Movies[/caption] Google Play Movies è la nuova versione dell’app che consente anche di avere il download dei film su iOS ed anche episodi di serie TV per la versione offline. Quest’ultima è senza dubbio una delle funzionalità più importanti in quanto tutto questo avviene tramite il download nella memoria interna dei dispositivi. La presentazione è stata anche effettuata sulle pagine di G+, o meglio del suo store e come già sanno gli utenti che posseggono Android come sistema operativo, la funzionalità è già attiva da tempo. Tutto questo però debutta nel mondo della Apple e quindi pare che si voglia offrire il meglio anche a tutte quelle persone che hanno deciso di acquistare un dispositivo mobile della mela morsicata. Il debutto ufficiale avvenne un anno fa in Italia e ad oggi ci sono state tantissime modifiche fino ad arrivare all’ultima versione 1.2.0. Il download inoltre è disponibile su piattaforma App Store e consente di scaricare e guardare video ovunque senza la connessione ad internet, un’accessibilità migliorata, ed infine una stabilità migliorata e le correzioni dei precedenti bug. Quindi tutto questo non può far altro che rendere felici tutti gli utenti che finalmente vedranno un miglioramento in Google Play Movies sul proprio smartphone.