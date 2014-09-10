Android KitKat 4.4.4 a breve disponibile per gli Xperia

[caption id="attachment_6934" align="alignleft" width="300"] Android[/caption] La Sony pare abbia confermato l’aggiornamento di Android KitKat 4.4.4 sui dispositivi Xperia Z, ZL, ZR e Tablet Z. Tutto questo lo si evince dal sito ufficiale che ha anche dichiarato che non appena l’upgrade sarà disponibile, comparirà una notifica sul display di ogni dispositivo automaticamente, proprio per avvisare l’utenza dell’accaduto. Una volta avviato il download sarà anche necessario fare l’installazine in modalità OTA oppure tramite applicativo PC Companion fornito dalla stessa Sony. Inoltre si può anche tranquillamente effettuare una scansione degli aggiornamenti manualmente, andando a cercare le Impostazioni fino alla voce “Info sul telefono” oppure in altri casi “Info sul Tablet” per poi andare a cliccare aggiornamenti di sistema. Se l’aggiornamento però dovesse risultare non disponibile, basterà attendere qualche giorno, ovviamente è consigliato scaricare il tutto solo se si è connessi ad una rete Wi – Fi. Intanto nel nuovo sistema Android KitKat 4.4.4 è possibile trovare oltre all’update, anche migliore stabilità dell’email e delle performance degli SMS, MMS, del calendario, dei contatti, il Wi – Fi e tanto altro ancora, in più sono stati corretti i precedenti bug e sono stati effettuati miglioramenti alle linee Xperia e le performance della batteria dei dispositivi della Sony. Non resta quindi che attendere l’aggiornamento.