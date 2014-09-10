Samsung SM – A500 avrà la scocca in metallo

[caption id="attachment_8301" align="alignleft" width="300"] Samsung SM - A 500[/caption] Anche la Samsung come la Apple, sta lavorando sul suo nuovo dispositivo, o meglio il prossimo smartphone e pare che potrebbe essere in metallo. Infatti il Samsung SM – A500 pare che potrebbe essere un nuovo dispositivo con la scocca in metallo e cover posteriore non rimovibile e tutto questo sarebbe stato creato per migliorare anche il design e l’eleganza. Dunque ci saranno dei veri e propri cambiamenti in quanto si passerà da un design in tessuto ad uno più moderno ma sempre che consenta di far rimanere lo smartphone nella fascia media. Stando alle ultime indiscrezioni però il Samsung SM – A 500 non sarà assolutamente l’unico dispositivo a fare a meno del materiale in plastica, in quanto si parla della stessa evoluzione anche per la linea Galaxy Alpha. Le specifiche tecniche invece dovrebbero essere: un display da 5 pollici con risoluzione HD Super AMOLED, processore quad – core Qualcomm Snapdragon 400, 16 GB di memoria interna e una batteria da 2330 mAh e a differenza della linea Galaxy Alpha pare abbia anche uno slot per le Micro SD, quindi per aumentare la memoria. Non resta altro quindi che attendere i comunicati ufficiali della Samsung per poi scoprire come saranno i nuovi dispositivi inseriti sul mercato.