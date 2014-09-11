Caricamento...

Prodotti entro la fine dell'anno 80 milioni di iPhone 6

11/09/2014

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"]iPhone 6 iPhone 6[/caption] Dopo la presentazione del nuovo dispositivo Apple pare che il numero i iPhone 6 sarà molto elevato in quanto entro la fine del 2014 ci saranno circa 80 milioni di esemplari. Dunque la società da Cupertino si dovrà preparare ad avere molte richieste e quindi un grande guadagno. La cosa risulta differente per l’altro device presentato sempre lo scorso 9 settembre, ovvero l’Apple Watch e a confermare il tutto sono stati proprio i commenti sui social effettuati dagli utenti. La casa produttrice californiana dunque pare che sia riuscita a tenere in considerazione le richieste degli utenti tra cui anche la cura del design, la grandezza del display e non solo in quanto il nuovo dispositivo pare che sia molto piacevole al tatto. La Apple intanto si sta preparando ad un’ampia produzione del melafonino in quanto ci si aspetta molto soprattutto dalle vendite autunnali, e proprio per questa ragione si stanno accelerando le produzioni con l’obiettivo di raggiungere i 10 milioni entro la fine del mese di presentazione. Il resto invece dovrebbe concludersi entro la fine di dicembre. Quindi pare che la società da Cupertino abbia fatto un gran colpo con il nuovissimo iPhone 6 che renderà felici tutti gli appassionati.

