Android 4.4.4 KitKat su Xperia T2

Android 4.4.4 KitKatè stato annunciato dalla Sony per l'aggiornamento ufficiale sul dispositivo Xperia T2. Dopo aver rilasciato gli aggiornamenti per le altre versioni, il produttore giapponese ne annuncia uno anche per il dispositivo in questione, ovvero in phablet con schermo da 6 pollici lanciato con la versione 4.2 della piattaforma e con un'interfaccia personalizzata. La distribuzione del rollout avverrà in modalità OTA mediante il software PC Companion e non appena sarà disponibile sul dispositivo, si riceverà una notifica sul display. Ovviamente si consiglia di effettuare il tutto quando si è connessi ad una linea Wi – Fi in modo tale da non far pesare il tutto sul traffico mobile. Se non si vuole attendere la notifica, si potrà ovviamente entrare nel menù del dispositivo tramite le impostazioni per poi arrivare agli aggiornamenti di sistema e scaricare l'update. Con l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.4.4 KitKat saranno effettuati molti miglioramenti tra cui quelli per la stabilità, per le performance del phablet ed infine per la correzione e bugfix di Sony. Le caratteristiche del dispositivo inoltre sono: fotocamera da 13 megapixel, flash LED, obiettivo frontale da 1,1 megapixel, Wi – Fi, Bluetooth 4.0, micro USB, batteria da 3000 mAh e processore Qualcoom Snapdrafon 400, 1 GB di Ram e memoria interna da 8 GB con slot micro SD.