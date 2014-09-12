Le app Android compatibili con Chrome OS

Caricamento...

[caption id="attachment_8320" align="alignleft" width="300"]app Android compatibili con Chrome OS app Android compatibili con Chrome OS[/caption] Nascono le prime applicazioni Android che sono compatibili con Chrome OS, tra queste ultime possiamo trovare Duolingo, Evernote, Slight Words e Vine che sono le prime quattro ufficializzate. Tutto questo è avvenuto in occasione dell’evento Google I/O 2014 che si è tenuto nel mese di giugno, è stata resa possibile questa cosa grazie all’impiego di App Runtime for Chrome che al momento è in versione Beta. Questa cosa è stata ufficializzata sulle pagine del blog ufficiale dove queste fantastiche quattro applicazioni tra cui Duolingo, Evernote, Sight Words e Vine. Pare invece che sia assente Flipboard che è stata mostrata da Pichai durante l’evento. Queste le parole comparse sul blog: “I Chromebook sono pensati per accompagnarvi durante gli spostamenti: sono sottili e leggeri, hanno una batteria che dura a lungo, si accendono istantaneamente e sono semplici da utilizzare. Oggi li rendiamo ancora più mobile, portando una prima selezione di app Android su Chrome OS”. Quindi pare che il primo passo sia stato finalmente effettuato, ed ora non resta altro che iniziare ad usufruire di queste applicazioni compatibili con Chrome OS, oppure di attendere l’uscita di altre applicazioni che magari possono fare al caso vostro. Si è rivelata quindi un’ottima scelta questa mossa di alleanza.

