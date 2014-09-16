Samsung Galaxy Grand Prime il dispositivo speciale per i selfie

[caption id="attachment_8358" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Grand Prime[/caption] Il Samsung Galaxy Grand Prime pare che sia un dispositivo perfetto per i selfie, e spuntano infatti le prime immagini e soprattutto le informazioni su quest’ultimo. Ha infatti un’ottima fotocamera frontale e soprattutto pare che il suo nome deriva dall’ultima iterazione della sua nota serie. Esteticamente ha lo stesso design dei precedenti modelli e soprattutto ha delle dimensioni che sono caratterizzate da uno schermo da 5 pollici con risoluzione QHD da 960 x 540 pixel ma la caratteristica più importante è senza dubbio la fotocamera Frontale con un sensore da 5 megapixel che è sicuramente un ideale per le videochiamate di qualità ma soprattutto l’ideale per i selfie e gli autoscatti che ultimamente sono di moda. Altre specifiche tecniche riguardano una fotocamera posteriore da 8 megapixel con la possibilità di registrare anche video in Full HD, un processore Qualcomm Snapdragon, 8 GB di memoria interna e 1 GB di RAM con slot Micro SD per aumentare la memoria. Altra fondamentale caratteristica è quella che riguarda il sistema operativo, ovvero l’Android 4.4 KitKat. Non resta altro quindi che acquistare il nuovo Samsung Galaxy Grand Prime per poi scoprire tutte le caratteristiche riguardo alla fotocamera e non solo, ma anche tutte le altre funzionalità disponibili.