Prime foto diffuse sul Galaxy Grand Prime

16/09/2014

Sono state diffuse le prime foto del Galaxy Grand Prime, nuovo smartphone di casa Samsung attraverso il quale la compagnia sudcoreana cercherà di riempire ulteriormente il segmento midrange. Prodotto nelle fabbriche Samsung situate nel sud est asiatico (principalmente, in Vietnam), il prodotto è contraddistinto - tra gli altri - da una fotocamera frontale da 5 Megapixel: sicuramente l'ideale per cercare di scattarsi dei selfie di grande qualità, con il massimoid374828 dettaglio. Tra le restanti specifiche che contraddistinguono lo smartphone segnaliamo un display da 5 pollici qHD, un processore SoC Qualcomm Snapdragon 400, il sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, memoria RAM da 1 GB, memoria interna da 8 GB espandibile attraverso lo slot micro SD, il supporto dual SIM, la già ricordata fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una non eccezionale fotocamera posteriore da 8 Megapixel. Non è dato sapere quando il modello sarà commercializzato.

