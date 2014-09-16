Prime foto diffuse sul Galaxy Grand Prime
di Redazione
16/09/2014
Sono state diffuse le prime foto del Galaxy Grand Prime, nuovo smartphone di casa Samsung attraverso il quale la compagnia sudcoreana cercherà di riempire ulteriormente il segmento midrange. Prodotto nelle fabbriche Samsung situate nel sud est asiatico (principalmente, in Vietnam), il prodotto è contraddistinto - tra gli altri - da una fotocamera frontale da 5 Megapixel: sicuramente l'ideale per cercare di scattarsi dei selfie di grande qualità, con il massimo dettaglio. Tra le restanti specifiche che contraddistinguono lo smartphone segnaliamo un display da 5 pollici qHD, un processore SoC Qualcomm Snapdragon 400, il sistema operativo Android 4.4.4 KitKat, memoria RAM da 1 GB, memoria interna da 8 GB espandibile attraverso lo slot micro SD, il supporto dual SIM, la già ricordata fotocamera anteriore da 5 Megapixel e una non eccezionale fotocamera posteriore da 8 Megapixel. Non è dato sapere quando il modello sarà commercializzato.
Articolo Precedente
Al via campagna promozionale per il Galaxy Alpha
Articolo Successivo
Samsung Galaxy Grand Prime il dispositivo speciale per i selfie
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018