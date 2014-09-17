Apple invoglia gli utenti Android a cambiare sistema operativo

[caption id="attachment_7801" align="alignleft" width="300"] iOS 7 Apple[/caption] La Apple a quanto pare ha pubblicato una guida dettagliata per effettuare il passaggio da Android ad iOS in vista dei nuovi dispositivi iPhone 6. Dunque la società da Cupertino pare che stia invitando gli utenti di un altro sistema operativo a provare il proprio per valutare le differenze. Tra le informazioni che sono state fornite, ci sono anche le modalità per non perdere i propri dati personali durante il salto da un sistema operativo ad un altro, inoltre sono state illustrate anche le versioni gratuite di diverse app per confrontarle con quelle dei rivali. La pubblicazione però non è affatto casuale in quanto l’azienda ha atteso il momento più adatto, ovvero quello dopo la presentazione dei fantastici dispositivi Apple con display da 4,7 e 5,5 pollici, una caratteristica che però sui dispositivi Android è già molto conosciuta ma soprattutto utilizzata. Qualche giorno fa infatti Tim Cook ha lasciato intendere che queste vendite sarebbero state la madre di tutti gli aggiornamenti in quanto molti utenti si sarebbero spostati ai dispositivi della casa da Cupertino e quindi ci potrebbero essere ulteriori update. I preordini però già hanno fatto intendere che ci sono cifre record grazie ai 4 milioni di unità in meno di 24 ore.