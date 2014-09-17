Android Silver, progetto abbandonato

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Secondo alcuni rumors, potrebbe avvenire l’abbandono di Android Silver che è stato progettato dalla Google, ma nonostante quest’ultimo fattore, pare che si continuerà a lavorare per la realizzazione di Nexus. Di questo progetto si è iniziato a parlare soprattutto nel mese di aprile, e soprattutto se ne sono dette di tutti i colori ma nonostante tutto non sono arrivate risposte da parte dell’azienda e proprio per questo motivo tutti si aspettavano la realizzazione di questo nuovo sistema operativo. A quanto pare l’unica decisione che è stata portata avanti è quella della realizzazione del progetto Nexus, ovvero uno smartphone da 5 pollici e un tablet diagonale con probabilmente uno schermo da 9 pollici entrambi equipaggiati con la L release del sistema operativo, ovviamente già stata annunciata nei mesi scorsi. Resta però da capire come e quali saranno le iniziative per lanciare e soprattutto come far crescere al meglio il lancio del major update. Quindi non appena si avranno tantissime altre notizie ufficiali riguardo alla situazione, si potrà capire quali saranno le reali intenzioni dell’azienda, inoltre c’è da ricordare che probabilmente Andorid Silver, sarà solo un ricordo da poter coltivare nella speranza che prima o poi possa realmente entrare sul mercato.