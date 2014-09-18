Android One, l'evoluzione del sistema operativo

[caption id="attachment_8372" align="alignleft" width="300"] Android One[/caption] Android ha fatto tanta strada fin dalle sue umili origini nel 2008 con il T-Mobile G1, o HTC Dream ecc. Il sistema operativo inoltre, pare che abbia lanciato un programma, ovvero un tentativo per cambiare la situazione attuale. I dubbiosi hanno predetto la fine di molti dispositivi dal robottinoverde nel corso degli anni, ma la sua crescita è continuata senza sosta. La classe media emergente in paesi come l'India chiedono i dispositivi più avanzati, ma anche un telefono che a 200 dollari potrebbe essere troppo costoso. L'alternativa è un dispositivo modesto con esecuzione AOSP. I telefoni annunciati sotto Android One in India all'inizio di questa settimana sono destinati a essere venduti per l'equivalente di circa 100 dollari. Essi comprendono la Karbon Sparkle V, Micromax Canvas A1, e Dream One. Quest’ultimo è il più economico a anche se tutti e tre sono basati su un processore quad-core MediaTek, un 4,5 pollici 480 x 854 LCD, e 1GB di RAM. Uno dei telefoni Android One che riceveranno gli aggiornamenti da Google per un massimo di due anni prevede anche le specifiche hardware e OEM costruire dispositivi. Quindi Android 4.4 e le future versioni hanno anche ottimizzazioni specifiche per bassa potenza hardware del tipo utilizzato in Android One.