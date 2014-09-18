HTC One M8, il gioiello incomparabile di Android

[caption id="attachment_7854" align="alignleft" width="300"] HTC One M8[/caption] Nessun telefono può essere paragonato all' HTC One M8, questo non significa che gli altri non sono all’altezza, ma a quanto pare Google ha annunciato una iniziativa per affrontare la questione nei mercati emergenti di tutto il mondo durante il Google I / O, e il primo di questi smartphone con il marchio One Android è ora disponibile in India. Avere un telefono Android è, in sostanza, una garanzia che si dispone di un dispositivo in grado di ottenere aggiornamenti regolari del software da parte di Google. La Micromax Canvas A1 con Android One è uno smartphone basato sul Android 4.4.4 con un 4,5 pollici schermo 480 x 854 e una batteria 1700mAh. Questa è stata una iniziativa impressionante fin dall'inizio, ed è chiaro che Google non ha assolutamente il pensiero di voler rallentare l’evoluzione e oltre all’HTC M8 pare che ci saranno anche Acer, Alcatel OneTouch, ASUS, HTC, Intex, Lava, Lenovo, Panasonic, e Xolo per portare Android in tutto il mondo entro la fine dell'anno. Il piano di Google per collegare i prossimi cinque miliardi di persone sembra sulla buona strada, e con la prossima versione di Android proprio dietro l'angolo sembra che l'affermazione di questi telefoni avrà aggiornamenti in stile Nexus, che sarà testato molto presto.