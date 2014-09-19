Google Glass, presentate le novità all'evento I/O Google

[caption id="attachment_7132" align="alignleft" width="300"] Google Glass[/caption] Sembrerebbe che Google ha ufficialmente fatto dei suoi Google Glass, un membro della famiglia, perché ora è possibile ordinare la Explorer Edition e tutti i suoi accessori attraverso il Play Store. Da quando questo dispositivo è stato mostrato attraverso una serie di acrobazie e tanto altro, la Explorer Edition ha preso in considerazione la versione Beta. Questa versione degli sviluppatori di software hardware ha consentito che gente comune ha avuto la possibilità di esplorare le possibilità e di riferire a Google i loro risultati. Inizialmente è stato tutto un programma privato, con lo scopo di concentrarsi sui progetti a portata di mano. Per fortuna, le cose sono cambiate. Chiunque può essere un Explorer ora. Per quanto ne sappiamo, non è cambiato nulla. Questa è l'ultima versione che è stata annunciata al Google I / O di quest'anno, e tutti gli stessi accessori hardware sono disponibili agli stessi prezzi dell'originale Google Glass. Naturalmente, una delle domande più diffuse in questo momento, riguarda il prezzo di questo dispositivo, e pare che sia di 1.500 dollari ed è ancora troppo per la maggior parte delle persone, dunque pare che per rendere i dispositivi alla portata di tutti, bisogna attendere ancora un po’, magari una versione più economica.