Samsung Galaxy A5, il nuovo gioiello della gamma

Redazione Avatar

di Redazione

21/09/2014

id374828Ora che il Samsung Galaxy Alpha è disponibile, la società sta lavorando sulla prossima ondata di hardware, della sua nuova linea A. La Samsung Mobile è stata in grado di dare una rapida occhiata a quello che la società potrebbe avere come asso nella manica con il nuovo Samsung Galaxy A5 come il primo dei tre smartphone della nuova serie A. Questo dispositivo si dice che sia il trampolino di lancio per la linea Samsung Galaxy A, che riguarderà dei telefoni di fascia media. E 'chiaro che Samsung dovrebbe ulteriormente modificare il suo design per la nuova linea, tanto più che le nuove caratteristiche estetiche sono state ben accolte dai consumatori. Il Samsung Galaxy A5 non avrà un corpo pienamente in plastica e nemmeno solo in metallo. Secondo la società infatti è stato deciso di utilizzare un materiale che imita il tocco freddo di metallo, ma mantiene un basso costo di produzione e una sensazione un po' premium. Le specifiche da includere sono: un display da 5 pollici HD Super AMOLED, 13-MP, ultima versione di TouchWiz, Snapdragon 400 CPU, 2.330 mAh, 16GB di memoria interna espandibile tramite MicroSD e una 5-MP frontale della macchina selfie. Non resta altro quindi che attendere l'uscita di questa nuova linea.
