Samsung Galaxy S5, 1 milione di vendite nella sola Germania

Nelle scorse ore Samsung ha ufficialmente dichiarato di aver raggiunto il prestigioso traguardo del milione di unità vendite in Germania del proprio Samsung Galaxy S5. In questo modo il Galaxy S5 si conferma uno dei best seller di sempre per Samsung in Europa e, probabilmente e almeno in Germania (ma certamente non solo) unico device in grado di tenere a bada le prestazioni commerciali del prodotto di punta di Apple, l'iPhone 5S (per lo meno, prima dell'arrivo dell'iPhone 6). Interessanti sono le prestazioni degli altri principali concorrenti, con il G3 di LG che comunque - nonostante le buone performance commerciali - non è riuscito a scalfire la posizione di Samsung. La stessa azienda sudcoreana ha inoltre affermato che in occasione della vendita, al cliente (certamente fortunato!) è stato regalato un voucher dal valore di 500 euro.