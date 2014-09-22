Skype, nuovo aggiornamento per iOS 8

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype è uno dei social più utilizzati del momento in quanto è molto utile non solo per chattare con gli amici, ma anche per creare delle vere e proprie videoconferenze di lavoro, quindi serve soprattutto per organizzare più persone che magari lavorano per lo stesso obiettivo. La Microsoft con l’avvento dell’app su iOS 8 ha deciso di annunciare una nuova versione del suo client che introduce delle notifiche interattive. Gli utenti che quindi passeranno al nuovo sistema operativo della Apple, effettuando questo aggiornamento potranno anche rispondere velocemente alle chiamate e ai messaggi che sono in arrivo, sfruttando al massimo le funzioni del sistema operativo della società da Cupertino. Dopo aver installato quindi Skype 5.5, sarà anche possibile eseguire le diverse azioni che sono associate al tipo di evento tramite uno swipe verso sinistra o verso il basso senza dover necessariamente aprire l’applicazione sul proprio dispositivo in questione. Non resta altro quindi che attendere il passaggio ad iOS 8 e poi iniziare a scaricare la nuova versione del social network per poi usufruire di tutte le fantastiche novità che sono state introdotte proprio per rendere la vita degli utenti molto più semplice e veloce grazie ad un colpo di touch screen.