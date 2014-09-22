Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Skype, nuovo aggiornamento per iOS 8

Redazione Avatar

di Redazione

22/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"]Skype Skype[/caption] Skype è uno dei social più utilizzati del momento in quanto è molto utile non solo per chattare con gli amici, ma anche per creare delle vere e proprie videoconferenze di lavoro, quindi serve soprattutto per organizzare più persone che magari lavorano per lo stesso obiettivo. La Microsoft con l’avvento dell’app su iOS 8 ha deciso di annunciare una nuova versione del suo client che introduce delle notifiche interattive. Gli utenti che quindi passeranno al nuovo sistema operativo della Apple, effettuando questo aggiornamento potranno anche rispondere velocemente alle chiamate e ai messaggi che sono in arrivo, sfruttando al massimo le funzioni del sistema operativo della società da Cupertino. Dopo aver installato quindi Skype 5.5, sarà anche possibile eseguire le diverse azioni che sono associate al tipo di evento tramite uno swipe verso sinistra o verso il basso senza dover necessariamente aprire l’applicazione sul proprio dispositivo in questione. Non resta altro quindi che attendere il passaggio ad iOS 8 e poi iniziare a scaricare la nuova versione del social network per poi usufruire di tutte le fantastiche novità che sono state introdotte proprio per rendere la vita degli utenti molto più semplice e veloce grazie ad un colpo di touch screen.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Google pensa già al nuovo sistema operativo Android M

Articolo Successivo

Samsung e PayPal al lavoro su nuovo smarwatch

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019