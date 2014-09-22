Google pensa già al nuovo sistema operativo Android M

[caption id="attachment_8418" align="alignleft" width="300"] Android M[/caption] Google è conosciutissima per aver creato un validissimo sistema operativo che fa concorrenza a quello chiuso della Apple. Ad oggi però la società pare che abbia intenzione di dedicarsi alla versione di Android M release mentre invece tutti attendono la L version. Questo nuovo sistema dunque pare che riuscirà a essere già in produzione in tempi anticipati e sicuramente avrà un successone in quanto riuscirà a soddisfare le richieste dell’utenza. A svelare il tutto è stata una conversazione tra i vari sviluppatori della Mountain Views che è comparsa sulle pagine dell’AOSP e il riferimento è proprio a questo nuovo sistema operativo che farà la differenza sul mercato e non solo per i singoli utenti, ma anche per le aziende. Tutto questo perché saranno sviluppate delle feature sperimentali che sono riservate solo ed esclusivamente alla versione di Android M. Non è dato sapere altro su questo nuovo progetto dunque ma pare che finalmente arriveranno delle novità concrete che potrebbero cambiare il modo di vedere i dispositivi che posseggono come sistema operativo quello Android. Quest’ultimo infatti è stato spesso criticato in quanto non sempre è riuscito a dare delle ampie aspettative come iOS e quindi potranno finalmente arrivare dei grossi cambiamenti per tutti.