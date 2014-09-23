Caricamento...

Samsung annuncia primo smartphone Tizen per l'India

Redazione Avatar

di Redazione

23/09/2014

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"]Samsung Galaxy Note 4 Samsung Galaxy Note 4[/caption]Samsung ha ferrea intenzione di recuperare quote di mercato in India e, a tal fine, ha predisposto il Samsung Z, nuovo smartphone equipaggiato con il sistema operativo di casa, il Tizen. Secondo quanto affermato da Tarun Malik, manager della compagnia nel sudest asiatico, lo smartphone con Tizen potrebbe sbarcare nei negozi indiani a metà novembre, con un prezzo che andrebbe a collocarlo automaticamente nella fascia medio bassa, e rappresentando - di fatto - un potenziale primo addio al sistema Android. Più volte rimandato anche nel recente passato, il Samsung Z avrebbe dovuto fare la sua prima comparsa in Russia nel corso del terzo trimestre dell'anno. La stessa Samsung avrebbe tuttavia specificato che la necessità di un rinvio era determinata dalla necessità di migliorare l'ecosistema Tizen, poichè al momento non vi sarebbero abbastanza applicazioni da consentire un buon esordio per tentare la sfida con la maggiore presenza dell'Android di Google e dell'iOS di Apple.

