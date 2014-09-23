BlackBerry Passport sarà sul mercato al prezzo di 599 $

[caption id="attachment_8430" align="alignleft" width="295"] BlackBerry Passport[/caption] Il BlackBerry Passport sarà disponibile a breve ad un prezzo pari a 599 dollari ed è il nuovo smartphone con un nuovo design e soprattutto con una tastiera e uno schermo quadrato. A rivelare il tutto è stato il CEO della compagnia durante una nuova intervista che è stata concessa al The Wall Street Journal. Dunque quest’ultimo ha anche dichiarato che l’azienda ha deciso di ridurre il prezzo da 599 a 700 per concedere agli utenti di poterlo acquistare, e dunque di avere anche un appeal particolare. Nonostante tutto però ci sono delle preoccupazioni in quanto sul mercato le cose si sono rese molto più difficili in quanto è stato appena introdotto l’iPhone 6 e quindi si tratta di un vero e proprio concorrente difficile da abbattere. Il nuovo dispositivo inoltre pare che avrà uno schermo quadrato da 4,5 pollici infatti questa dimensione permetterà agli utenti, di poter essere molto più produttivi tramite il proprio smartphone. Il BlackBerry Passport dunque sarà un ottimo dispositivo che susciterà molto interesse soprattutto nel mercato delle imprese, in quanto già molti dispositivi sono spesso utilizzati per scopi lavorativi data la loro forte capacità di memoria e non solo in quanto si tratta di un ottimo dispositivo che accontenterà tutti i suoi utenti.