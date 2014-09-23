Caricamento...

Galaxy Note 4 sul mercato per contrastare l'iPhone 6

23/09/2014

740x350xSamsung-Galaxy-Note-4La Samsung è una grandissima rivale della Apple, e dopo la presentazione dell’iPhone 6 pare che sia stato deciso di voler anticipare il lancio del Galaxy Note 4. Tutto questo perché la società sud coreana potrebbe essere preoccupata per la messa sul mercato di questo gioiello della casa da Cupertino e quindi poiché di prevedono vendite record, si è deciso di puntare su un nuovo dispositivo Android. Quindi diciamo che si tratta di una vera e propria strategia messa in pratica per contrastare le vendite della Apple per creare così una forte concorrenza. I Phablet della Samsung hanno avuto anch’essi molto successo e proprio per questo si è anticipato il debutto al 26 settembre in modo tale da mettere sul mercato un altro dispositivo interessante, ma anche per dimostrare che la società sud coreana ha raggiunto degli obiettivi ambiziosi. Il Galaxy Note 4 inoltre è un terminale che dispone del miglior display in circolazione ed è caratterizzato da un hardware molto potente, quindi non resta altro che attendere l’uscita del dispositivo per provare a visualizzare le nuove funzionalità e i miglioramenti messi a disposizione dalla Samsung per i suoi utenti più fedeli e non in modo tale da rendere apprezzabile il lavoro svolto fino ad ora.
