Uber, problemi con le multe a Genova

Uber è una delle applicazioni più discusse del momento in quanto già da tempo ha suscitato molto scalpore soprattutto tra i vari taxi delle zone d'Italia. Ad oggi si tratta però di alcune multe ricevute a Genova per il ride sharing che sono arrivate anche a 1700 euro. Tutto questo è avvenuto ad un utente che era collegato a Uber Pop e dunque a questo punto sorgono naturali delle domande, soprattutto quella che riguarda la legalità di tutto questo. Questa app però non si scomoda, anzi si dice pronta a pagare la multa dell'utente che era iscritto al servizio POP anche se però c'è da dire che per la città di Genova questi utenti sono però illegali e quindi sorge un problema. Nessuno sa realmente come fare, anche perché il servizio POP è ancora più nuovo rispetto a quello precedente e quindi ci sono ancora molti dubbi a riguardo. Inoltre c'è anche da dire che questo servizio di Sharing economy piace molto anche alle camere ma anche in altri paesi come la Germania, sono nati molti problemi legali legati appunto ad Uber, ed è veramente difficile trarre delle conclusioni in quanto è un servizio molto utilizzato e non solo dai semplici utenti.