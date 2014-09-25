Skype si aggiorna e migliora anche l'audio

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Skype ha effettuato l’aggiornamento e pare che nelle ultime versioni disponibili sia stato migliorato l’audio grazie all’hardware integrato attraverso il quale è possibile migliorare anche altre prestazioni. Tutto questo inoltre è servito anche per risolvere i bug che sono stati segnalati ultimamente dagli utenti e questa volta però sono realmente visibili in quanto si tratta di tecnologia avanzata. La qualità dell’audio inoltre sarà perfetta anche in ambienti super affollati come ad esempio le stazioni, gli aeroporti oppure i centri commerciali. Dal post ufficiale pubblicato sul blog, pare inoltre che l’elaborazione del segnale sugli smartphone è diventata molto particolare in quanto l’acustica è sempre ottimizzata in base al device che si sta utilizzando. Skype dunque ha si risolto i problemi prevedenti ma ora il tocco di classe tocca darlo ai device. Altro miglioramento si è avuto nelle videochiamate e in questo caso è anche fondamentale la capacità della fotocamera frontale che quando viene attivata metterà di conseguenza al lavoro anche gli altoparlanti per poter finalmente avere un suono perfetto in qualsiasi ambiente. Dunque non resta altro che aggiornare la propria applicazione presente sul dispositivo per poter finalmente giovare di tutte queste caratteristiche che sono state migliorate di proposito per accontentare l’utenza.