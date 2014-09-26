Surface Pro 3, arriva finalmente il brevetto

[caption id="attachment_8145" align="alignleft" width="300"] Surface Pro 3[/caption] Surface Pro 3 ha ottenuto il brevetto di volo e infatti la FAA e la EASA consentono alle compagnie aeree di sfruttare appunto questo servizio. I piloti possono inoltre sostituire tutta la documentazione cartacea, avendo così un vantaggio in più. Tutto questo è iniziato un anno fa quando ci furono anche delle proteste di alcuni piloti che avrebbero preferito un iPad. Ad ora però sui voli viene utilizzato un kit che contiene le carte di navigazione e i vari materiali di riferimento dell’aereo. Questa approvazione inoltre è molto importante in quanto i documenti cartacei arrivavano addirittura a pesare 15 KG mentre ora con questa nuova tecnologia, si può tranquillamente evitare il tutto, ma soprattutto si può risparmiare carta e quindi si creerebbe anche un qualcosa di positivo per l’ambiente. Prima di ricevere il brevetto però, Surface Pro 3 ha dovuto superare moltissimi test, ed inoltre è stato anche realizzato un accessorio che consente al tablet di fissare il tutto nella cabina pilotaggio. Altra caratteristica importante del dispositivo, è che si possono vedere le informazioni sul tempo, le turbolenze e tantissime altre cose utili ai piloti da un display di 12 pollici, tutto quindi molto utile e veloce a portata di touch.