iPhone 6 Plus arrivano le prime recensioni
di Redazione
26/09/2014
L’iPhone 6 Plus è stato uno dei dispositivi più richiesti dal momento in cui è stato messo sul mercato, in quanto è quello che possiede il display più grande, ovvero da 5,5 pollici e per la prima volta tutto questo accade all’interno di un negozio Apple. Ovviamente si tratta di un vero e proprio gioiello e c’è anche da dire che sono state date già le prime impressioni: Si parla di un display full HD, quindi davvero nitido e fantastico per le immagini e non solo. Ovviamente il sistema operativo su cui è basato è iOS 8 ed è utilizzato anche dall’altro dispositivo con lo schermo più piccolo, quello da 4,7 pollici. Entrambi sono stati testati e soprattutto per gli indecisi sono state fatte delle recensioni con dei video a confronto per rendere ovviamente l’idea. Ovviamente non sono state fatte ancora grandi recensioni in quanto da poco i dispositivi sono stati messi sul mercato, ma negli Apple store sono tantissime le persone che sono accorse per vedere il fantastico gioiello targato Apple. Sicuramente chi ha dovuto fare una scelta al buio ha voluto provare un display più grande e quindi molti hanno puntato sull’iPhone 6 Plus, ma ovviamente bisogna ancora attendere per sapere di più.
