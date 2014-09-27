Bendagate: Apple risponde con i test su iPhone 6

[caption id="attachment_8199" align="alignleft" width="300"] iPhone 6[/caption] Dopo le accuse di Bendagate, la Apple ha deciso di mostrare i test sulla resistenza degli iPhone 6 e 6 Plus e a quanto pare in nessun macchinario il dispositivo si deforma. A quanto pare si tratta di una trovata virale per sminuire il valore dei neo dispositivi inseriti sul mercato tecnologico e dopo le dichiarazioni di questa mattina, la società da Cupertino ha anche cercato di sottolineare come l’uso del suo gioiello è volto a non porre rischi per la vita dell’utente. Infatti dopo queste informazioni, pare che effettivamente i dispositivi targati Apple non subiscano nessuna deformazione e quindi tutte queste polemiche sono solo frutto di dubbi creati sui social. Uni dei filmanti più interessanti è quello che riguarda i test severissimi sul modello da 5,5 pollici, ovvero la seduta accidentale sullo smartphone, la deformazione tramite pressione con dei macchinari che fungono da mani o altro per modificare la struttura del dispositivo, ed infine anche le possibili deformazioni orizzontali del device, quindi fermo in due blocchi rotanti per subire poi una torsione che comunque non crea problemi. L’iPhone 6 e 6 Plus dunque sono di ottima qualità e sicuramente tutti i device a disposizione, renderanno felici gli utenti appassionati del settore.