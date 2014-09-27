Galaxy Note 4, qualche sospetto sulla penuria di scorte

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]In contemporanea con il lancio dell'iPhone 6, Samsung ha scelto di introdurre il proprio Galaxy Note 4 nel mercato locale, e il proprio Galaxy Alpha in tutto il globo. Uno sbarco, quello del Note 4, che avrebbe prodotto il risultato sperato: un boom di vendite senza precedenti, che ha condotto in esaurimento le scorte del prodotto. Ebbene, secondo BGR.com i volumi di vendite del Samsung Galaxy Note 4 nelle ore successive alla disponibilità sul mercato locale sono ammontati a quota 30 mila unità. Un volume non certo straordinario, che lascia intendere una considerazione di base: il Samsung Galaxy Note 4 probabilmente non era ancora pronto per la commercializzazione in massa, ma l'azienda coreana ha voluto osare ugualmente per rispondere sui tempi ad Apple...