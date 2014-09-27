Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Motorola critica prezzi Samsung

Redazione Avatar

di Redazione

27/09/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Secondo quanto affermato da Rick Osterloh, presidente di Motorola, i prezzi dei prodotti Samsung e Apple sarebbero semplicemente troppo elevati. "Siamo sicuramente in un settore molto competitivo – ha affermato il manag[caption id="attachment_8301" align="alignleft" width="300"]Samsung SM - A 500 Samsung SM - A 500[/caption]er di Motorola - Penso che gli smartphone da 600-700 dollari abbiano i giorni contati. Le persone stanno capendo che non serve spendere troppi soldi". Insomma, secondo Motorola i tempi degli smartphone ultra cari potrebbero presto essere condotti in esaurimento, visto e considerato che le persone capiranno che si possono ottenere ottime prestazioni qualitative spendendo meno della metà di quanto oggi si può spendere per uno smartphone di fascia top. Voi che ne pensate? Ha ragione il presidente di Motorola?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Galaxy Note 4, qualche sospetto sulla penuria di scorte

Articolo Successivo

Seek Thermal, disponibile per tutti i sistemi operativi

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018