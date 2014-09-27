Motorola critica prezzi Samsung
di Redazione
27/09/2014
Secondo quanto affermato da Rick Osterloh, presidente di Motorola, i prezzi dei prodotti Samsung e Apple sarebbero semplicemente troppo elevati. "Siamo sicuramente in un settore molto competitivo – ha affermato il manag[caption id="attachment_8301" align="alignleft" width="300"] Samsung SM - A 500[/caption]er di Motorola - Penso che gli smartphone da 600-700 dollari abbiano i giorni contati. Le persone stanno capendo che non serve spendere troppi soldi". Insomma, secondo Motorola i tempi degli smartphone ultra cari potrebbero presto essere condotti in esaurimento, visto e considerato che le persone capiranno che si possono ottenere ottime prestazioni qualitative spendendo meno della metà di quanto oggi si può spendere per uno smartphone di fascia top. Voi che ne pensate? Ha ragione il presidente di Motorola?
Articolo Precedente
Galaxy Note 4, qualche sospetto sulla penuria di scorte
Articolo Successivo
Seek Thermal, disponibile per tutti i sistemi operativi
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018