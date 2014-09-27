Motorola critica prezzi Samsung

Secondo quanto affermato da Rick Osterloh, presidente di Motorola, i prezzi dei prodotti Samsung e Apple sarebbero semplicemente troppo elevati. "Siamo sicuramente in un settore molto competitivo – ha affermato il manag[caption id="attachment_8301" align="alignleft" width="300"] Samsung SM - A 500[/caption]er di Motorola - Penso che gli smartphone da 600-700 dollari abbiano i giorni contati. Le persone stanno capendo che non serve spendere troppi soldi". Insomma, secondo Motorola i tempi degli smartphone ultra cari potrebbero presto essere condotti in esaurimento, visto e considerato che le persone capiranno che si possono ottenere ottime prestazioni qualitative spendendo meno della metà di quanto oggi si può spendere per uno smartphone di fascia top. Voi che ne pensate? Ha ragione il presidente di Motorola?