Seek Thermal, disponibile per tutti i sistemi operativi

Seek Thermal è un modulo che può essere connesso alla presa USB del proprio dispositivo per poi scattare delle immagini termiche. Il tutto è disponibile ad un prezzo di 199 dollari e a quanto pare questo piccolo oggetto è capace di rendere le immagini particolari e non solo grazie al proprio smartphone ed è compatibile sia con sistemi operativi Android e sia con sistemi operativi iOS, quindi potrebbe essere molto utile in qualsiasi situazione ma anche per individuare la presenza di persone al buio oppure per riuscire a trovare una perdita all'interno di un impianto idraulico. Ovviamente non è solo utile a questo, ma anche in casi di emergenza come ad esempio per trovare qualcuno disperso nel mezzo del fumo di un incendio. Seek Thermal ha un peso sicuramente inferiore a 14 grammi e può anche essere trasportato in tasca, non ha quindi bisogno di borse particolari per il suo trasporto. Non resta altro quindi che acquistare questo modulo per dare non solo più valore e utilità al proprio smartphone, ma anche per utilizzare al meglio tutto ciò che viene offerto per le immagini termiche e non solo. Si è quindi in continua evoluzione e per tutte le condizioni termiche.