Samsung risponde ad Apple: Alpha e Note 4 disponibili nel giorno dell'iPphone 6

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]In Asia, mentre Apple sta contando gli incassi derivanti dalla vendita del suo iPhone 6 nel mercato locale, Samsung ha ben pensato di rispondere alle aggressive politiche commerciali della casa di Cupertino attraverso l'anticipo del lancio sul mercato del Galaxy Alpha e del Galaxy Note 4. Il Galaxy Alpha è in realtà un lancio che non riguarda solamente il mercato asiatico, quanto l'universo mondo (e, pertanto, anche l'Italia). Il Galaxy Note 4 riguarda invece il solo mercato della Corea del Sud e quello cinese (dove peraltro l'iPhone 6 non è ancora arrivato a causa delle mancate autorizzazioni). "Abbiamo creato il Galaxy Alpha per incontrare i desideri anche degli utenti più sofisticati" - ha spiegato JK Shin, CEO e Presidente di IT e Mobile Communication di Samsung Electronics, come riportato dall'ANSA - "Grazie ad un aspetto completamente rinnovato, lo smartphone punta infatti sia sull'estetica che sulla funzionalità: i profili in metallo e il design leggero e sottile uniti a funzionalità avanzate, ne fanno il dispositivo ideale per chi ricerca nella tecnologia un fattore di stile e distinzione".