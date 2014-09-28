I Google Glass possono essere un pericolo durante la guida

[caption id="attachment_7133" align="alignleft" width="300"] Google Glass[/caption] I Google Glass sono dei dispositivi senza dubbio innovativi ma secondo uno studio, pare che il loro utilizzo al volante, sia pericoloso quanto quello degli smartphone. Tutto questo perché possono distrarre l’autista e quindi ci sarebbe un alto tasso di probabili incidenti. Questo studio è stato fatto da un’Università della Florida, dove è stato appunto definito l’uso degli occhiali tecnologici del tutto similare a quello di uno smartphone, addirittura la distrazione potrebbe essere pari a quella di una persona che messaggia dueante la guida. Quindi pare che questi fantastici dispositivi siano un vero e proprio problema per la sicurezza della strada e non solo, chi ha già acquistato però i Google Glass, soprattutto negli Stati Uniti, è in grado di inviare dei messaggi testuali utilizzando i comandi vocali e della testa e tutto ciò è sicuramente innovativo, ma potrebbe comunque arrecare problemi in quanto l’arrivo di diverse notifiche porterebbe alla distrazione. Secondo alcuni test infatti chi indossa gli occhiali tecnologici, sarebbe meno veloce nella frenata, quindi questa lentezza per chi guida una vettura, potrebbe essere letale e soprattutto incide sulla performance di guida. Non resta altro però che abituarsi all’idea che utilizzare dispositivi tecnologici durante la guida e non solo, non è assolutamente necessario.