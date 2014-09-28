Arrivano nuovi aggiornamenti per iOS 8

[caption id="attachment_7935" align="alignleft" width="300"] iOS 8[/caption] Il download del nuovo sistema operativo iOS 8 è già stato reso disponibile qualche giorno fa, ma a quanto pare ci sono già delle nuove versioni appena rilasciate dalla Apple dopo alcune correzioni effettuate. Si parla infatti dell’edizione 8.0.1 che conteneva ugualmente molti bug e di quella 8.0.2. Il download è disponibile con tutti gli iPod Touch di ultima generazione, iPad mini, iPad 2 e successivi ed infine tutti gli iPhone a partire dal 4S a salire. In quest’ultimo però pare che sia sconsigliato effettuare il passaggio da iOS 7 ad iOS 8 in quanto potrebbe realmente rallentare l’utilizzo del dispositivo ma non solo, in quanto ci potrebbero essere dei problemi riguardo ad alcuni bug e alla memoria anche se ci sono dei veri e propri vantaggi. E questo quindi come dichiarato anche dall’azienda californiana, sottolinea il fatto che l’update al nuovo sistema operativo è realmente importante per tutti gli utenti della Apple, soprattutto per coloro che già hanno scaricato il nuovo sistema operativo e che non vogliono assolutamente avere più problemi in quanto il passaggio ad 8.0.2 è stato fatto proprio per eliminare quei piccoli problemi di utilizzo che rendevano la vita impossibile a tutti gli utenti in questione.