Galaxy Note 4, risultati positivi sulla batteria

[caption id="attachment_8219" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy Note 4[/caption]Sono soddisfacenti i primi test effettuati sulla batteria del Samsung Galaxy Note 4. Stando a quanto rivelano i principali benchmark, infatti, la batteria da 3.220 mAh si sarebbe comportata in ottimo modo, con un test video – effettuato con luminosità al massimo – che ha fatto registrare un’autonomia fino a 12 ore. La prova con il wi-fi testimonia invece di una durata pari a un minimo di 7 ore (sempre con luminosità del display al massimo), mentre il test benchmark, di massimo sfruttamento della batteria, ha dato un risultato minimo di 3 ore e mezzo. In ogni caso, i risultati sembrano essere ottimi per tutte le prove, in grado di posizionare Samsung Galaxy Note 4 tra i migliori dispositivi sotto questo profilo di analisi. Rimane comunque da comprendere se le stesse performance verranno raggiunte con la variante del processore Qualcomm Snapdragon 805 (i test sono stati effettuati su processore octa-core Exynos 5433).