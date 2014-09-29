Fujifilm X30, la nuova fantastica macchina fotografica

[caption id="attachment_8490" align="alignleft" width="300"] Fujifilm X30[/caption] La Fujifilm X30 è una compatta super per i fotografi di alto livello con soprattutto controlli manuali completi e un obiettivo 28 – 112 luminoso e un ottimo mirino elettronico. Questa compatta è stata pensata soprattutto per un’utenza più giovane ma comunque ambiziosa che consente di scattare delle foto di vero valore. Sul mercato è stata inserita al prezzo di 569 euro, posizionandosi così nella fascia premium sfidando la Canon G16 e la Sony RX100 III. La Fujifilm X3 ha un sensore equipaggiato e un CMOS X – Trans II da 12 megapixel reali e 2/3 di dimensione, il processore d’immagine è un EXR II mentre l’obiettivo è luminoso con uno schermo LCD da 3 pollici e un mirino elettronico. È possibile inoltre avere moltissimi comandi e non solo. Per quanto riguarda invece la qualità del modello e della costruzione ergonomica ottima per la presa e soprattutto le prestazioni non deludono affatto in quanto si tratta di un autofocus velocissimo e soprattutto preciso in ogni situazione, in modo tale da rallentare anche in condizioni di estrema e bassa luce. Non resta altro che attendere la sua uscita nei negozi di fiducia per provarla ed acquistarla, per avere soprattutto delle fantastiche foto professionali.