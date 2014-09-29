Nasce la nuova linea d smartphone Archos Platinum

[caption id="attachment_8487" align="alignleft" width="300"] Archos Platinum[/caption] E' stata lanciata la nuova linea Archos Platinum con due nuovi modelli di smartphone pensati esclusivamente per i giovani. I nuovi dispositivi sono il 45c Platinum e il 50b Platinum che hanno costi molto economici rispetto ad altri smartphone presenti sul mercato. Infatti per quanto riguarda il primo è il costo è di 199 euro. Il display inoltre è di 4,5 pollici con risoluzione di 854×480 pixel. La batteria dell’Archos 45c Platinum è da 1700mAh e per gli appassionati di foto c’è una fotocamera molto buona e ne è stata inserita un’altra posteriore da 5mp. Il dispositivo quindi è stato pensato per una fascia di clienti molto bassa poiché come detto prima, il suo prezzo sarà di 149 euro iva inclusa. Per quanto riguarda il fratello maggiore, cioè l’Archos 50b Platinum, si tratta di caratteristiche superiori, infatti ha un processore quad core MediaTek MT6582 da 1,3 GHz, 512 MB di RAM, GPU Mali 400MP2 e 4 GB di memoria interna, espandibile tramite micro SD fino a 64GB. Il suo display è da 5 pollici quindi avrà una risoluzione migliore rispetto al 45c Platinum. Infine il dispositivo ha una fotocamera di 8 mpx e una batteria superiore rispetto al fratello di cui abbiamo parlato, ed è pari a 1900mAh. Entrambi i modelli hanno una design molto particolare infatti sono provvisti di cover posteriori colorate intercambiabili incluse in ogni confezione, permettendo così agli utenti di personalizzarne l’estetica della linea Archos Platinum.