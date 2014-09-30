Nexus 6, il nuovo phablet con Android L

[caption id="attachment_8511" align="alignleft" width="300"] Nexus 6[/caption] Il dispositivo Nexus 6 riceve continue conferme e a quanto pare è quasi sicura la presenza del display da 5,9 pollici, quindi sarà un vero e proprio phablet con un motore di ricerca Android L. Il design pare che sia paragonabile a quello del Moto X di seconda generazione che è stato presentato qualche giorno fa, ovviamente ci sono dei particolari che lo differenziano, e tra questi ci sono gli altoparlanti stereo posizionati sulla parte frontale, i pulsanti di accensione e per la regolazione del volume messi in modo più basso e il tutto per facilitare anche l’utilizzo. A quanto pare il sistema operativo del dispositivo in questione sarà l’Android L 5.0 e questo darà ulteriore valore al nuovo modello di smartphone. Il telaio è in alluminio con una fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 3200 mAh, obiettivo frontale da 2 megapixel, flash ed inoltre è prevista anche la compatibilità con l’accessorio Turbo Charger della Motorola, e il tutto per consentire agli utenti di avere a disposizione un Nexus 6 con un’autonomia di 8 ore con soli 15 minuti di ricarica. Non resta altro che attendere l’uscita di questo fantastico gioiello che sicuramente soddisferà gli utenti più diffidenti.